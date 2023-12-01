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В Красноярске прошел редкий для Сибири ледяной дождь

После непрерывного снегопада в Красноярске прошел аномальный ледяной дождь

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Илья Питалев/РИА Новости

После нескольких дней почти непрерывного снегопада (за выходные выпала половина месячной нормы осадков) и резкого потепления с минус 20 градусов до плюс пяти, в Красноярске прошел ледяной дождь. Мэр Владислав Логинов сообщил в своем Telegram-канале, что 1 декабря запомнится красноярцам ледяным дождем.

Сообщается, что такой вид дождя, переохлажденный воздухом, мгновенно замерзает при контакте с землей, образуя ледяную корку. В Сибири такое явление является редкостью.

Глава города подчеркнул, что службы заранее знали о прогнозе и ночью в пятницу обработали дороги и тротуары. Тем не менее в ближайшие часы будут работать бригады для устранения последствий зимнего дождя на улицах столицы региона.

О необычном и опасном явлении было сообщено населению несколькими ведомствами.

Местное МЧС предупредило о возможных рисках, связанных с ледяным дождем, таких как сильный гололед, обледенение электропроводов и сход снежных лавин в горных районах.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что на загородных трассах сейчас сложная обстановка. МВД рекомендовало воздержаться от поездок и сообщило о временном закрытии движения для грузового и пассажирского транспорта в Шарыповском районе. Возможно, подобные меры будут приняты в ближайшие часы и на других территориях края.

В начале ноября ледяной дождь нарушил энергоснабжение в Лесозаводске в Приморском крае.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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