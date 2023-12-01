Детей в российском поселке перевели на дистанционное обучение из-за тигра в окрестностях

В окрестностях приморского села под названием Серафимовка местные жители заметили передвижения тигра. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, школьников по этой причине перевели на дистанционное обучение.

Взрослому населению рекомендовали не покидать дома.

Жители Ольгинского района видели хищника как на дороге, так и среди деревьев неподалеку. Следы тигра были обнаружены прямо в самом селе.

На текущий момент улицы контролируются полицией, а на окраинах группы специалистов отпугивают животное с помощью специальных сигнальных маячков.

Сотрудники охотнадзора активно проводят поиск тигра в лесу.

30 ноября тигр загрыз сторожевого алабая в Приморском крае. Это произошло в селе Пушкино Уссурийского городского округа. На кадрах из другого поселка — Лермонтовка — большая кошка просто гуляет около населенного пункта. Представители охотнадзора считают, что такое поведение вызвано голодом, а не агрессией. Пока не ясно, был ли это один амурский тигр или два, специалисты выясняют детали.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.