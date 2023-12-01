Названа возможная причина аварийной посадки Boeing в аэропорту Южно-Сахалинска

В аэропорту Южно-Сахалинска произошла аварийная посадка пассажирского Boeing. По информации Telegram-канала SHOT, причиной стала поломка шасси в носовой части самолета: во время полета произошло резкое снижение давления в правом колесе.

На борту рейса «Аэрофлота» SU-1744, который прибыл из Москвы, находилось 422 пассажира. В момент посадки в аэропорту Хомутово были задействованы все экстренные службы.

Борт успешно приземлился, и никто из пассажиров не пострадал. Это произошло утром 1 декабря в 9:34 по местному времени (1:34 по мск) самолет приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска.

Известно, что обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву был перенесен на 5 часов позже, на 17:00 по местному времени.

26 ноября в Самаре самолет вернулся в аэропорт сразу после вылета. Борт вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине и благополучно приземлился с 128 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. После инцидента в Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.