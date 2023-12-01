Украинцы пожаловались на польских «пиратов» на границе

Украинские водители недовольны акцией польских фермеров и перевозчиков, которые устроили протест на границе, пишет País.

«Эти люди (участники протеста. — «Газета.Ru») — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», — пожаловался украинский водитель Михаил Винар.

Он пояснил, что ему пришлось простоять на границе семь дней, без доступа к туалету и душу.

30 ноября еврокомиссар по транспорту Адина Вален заявила, что Польшу могут обвинить в несоблюдении правил или закона из-за блокировок украинских грузовиков на границе.

28 ноября польские перевозчики назвали условия для снятия блокады с украинской границы. Главная претензия польских транспортников — что они вынуждены простаивать в то время, как их страну заполонили большегрузные фуры с Украины.

Ранее ситуацию в Польше назвали признаком сопротивления интеграции Украины в ЕС.