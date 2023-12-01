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Оппозиционный депутат: Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ

Депутат Гедехенс заявил, что Писториус не сообщил бундестагу о пакете помощи ВСУ

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Global Look Press

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс заявил изданию Tagesspiegel, что министр обороны Германии Борис Писториус не предупредил заранее парламент страны (бундестаг) о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда евро, о котором было объявлено во время его недавнего визита в Киев. Писториус прибыл в Киев на прошлой неделе с неанонсированным визитом, где он объявил о новой транше военной помощи Украине, включающей поставку четырех систем ПВО IRIS-T SLM, что приведет общее число переданных установок Киеву до 12.

Писториус добавил, что также Киеву будет передано 20 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Пакет включает 60 различных разведывательных беспилотников и более 20 РЛС для обнаружения беспилотников.

Гедехенс отмечает, что парламент не был своевременно проинформирован о новых обязательствах, хотя сумма в 1,3 миллиарда евро является значительной. Он также утверждает, что заявления министерства обороны о наличии достаточного финансирования для нового пакета не соответствуют действительности.

Хотя крупнейшая оппозиционная партия Германии ХДС поддерживает линию правительства по оказанию помощи Украине, они выразили недовольство выделением нового пакета помощи.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Российское Министерство иностранных дел заявляло, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Кремль также заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров между Россией и Украиной и будет иметь негативный эффект.

При этом немецкий предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Евросоюз не выполняет данные Украине обещания.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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