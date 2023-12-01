В России стало дороже чистить зубы

Базовый набор для ухода за полостью рта, состоящий из зубной щетки, пасты, нити и ополаскивателя в среднем россияне покупают за 953 руб., что на 11% дороже, чем в прошлом году. Это показало исследование АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольший рост медианной цены в 2023 году наблюдается по ополаскивателю рта — в среднем россияне покупают его за 256 руб., что на 28% дороже, чем за 10 месяцев 2022 года. На 6% вырос средний чек на покупку зубной пасты и нити — до 249 руб. и 214 руб. соответственно. А вот зубную щетку в магазине можно приобрести за 234 руб. — на 5% дороже.

Ирригаторы стали дешевле на 15% по сравнению с предыдущим годом, а их медианная цена составляет 1986 руб. На 11% подорожал скребок для языка, его средняя стоимость в 2023 году составляет 229 руб.

Зубочистки также показали снижение цен — на 12%. В магазине упаковку в среднем можно приобрести за 97 руб.

Ранее был назван тип кариеса, который не лечат стоматологи.