Назарбаев в своей книге рассказал о причинах ухода с поста президента

Одной из главных причин, почему первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства, стали проблемы со здоровьем. Об этом политик рассказал в своей новой автобиографической книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе».

По признанию Назарбаева, здоровье его пошатнулось в 2013 году.

«После проходившего в здании театра торжественного собрания и праздничного концерта, когда публика уже двинулась на выход, я тоже поднимался из своего кресла, когда вдруг понял, что не могу это сделать: все тело словно сковало. Чтобы люди не заметили, я оставался в кресле и лишь через какое-то время сумел выпрямиться. Да, это был вполне однозначный сигнал. Оказывается, нельзя шутить со здоровьем, когда тебе за семьдесят. Годы тяжелого физического труда на металлургическом комбинате не прошли бесследно. До меня дошло, что, все время ставя на первое место работу, я неосмотрительно надорвался», — вспоминает Назарбаев.

Бывший президент отметил, что состояние его нормализовалось после обследования и операции на спине в Израиле и Германии, но этот тревожный звонок вынудил его сделать выводы. После этой ситуации Назарбаев принял решение отозвать из Женевы Касым-Жомарта Токаева, который занимал там должность заместителя генсекретаря ООН, и предложить ему снова возглавить Сенат.

«Он достойно служил на всех постах, на которые я его назначал. На любой должности в глаза неизменно бросались и вызывали симпатию такие его качества, как превосходная образованность, внутренняя культура, организаторские способности, природная выдержка и хладнокровие, профессионализм, отточенный в элитной школе советской дипломатии. (…) Считаю возможным добавить, что к формированию его политического и практического опыта приложил руку и я. С чистым сердцем написал об этом и Касым-Жомарт Кемелевич в книге «Преодоление»: «Сколько лет мне суждено прожить, столько буду благодарен судьбе за встречу с будущим президентом независимого Казахстана в теперь уже далеком 1985 году. Не будь этого кратного знакомства, мне вряд ли когда-либо удалось бы вернуться в родные края, стать известным человеком не только в своей Отчизне, но и далеко за ее пределами», -— пишет первый президент.

По словам Назарбаева, профессиональные качества Токаева убедили его в том, что в будущем он сможет стать главой государства.

«Понятно, что за пять-шесть лет до этого я пристально наблюдал за делами Касым-Жомарта Кемелевича, и за его словами, и за ним самим. В конце концов этот вопрос – важнейший в судьбе страны – был решен правильно, адекватно и успешно», — заключил он.

Книга Нурсултана Назарбаева была опубликована 1 декабря. В ней он описывает свой жизненный путь от рабочего на металлургическом комбинате до первого президента Казахстана. Назарбаев рассказывает о крахе СССР, строительстве независимого Казахстана, дает всестороннюю оценку событиям современной мировой истории.

Большое внимание в книге уделено его контактам с международными лидерами Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-ст., Джорджем Бушем-мл., Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Ангелой Меркель, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, и многими другими. Повествование Назарбаев ведет «изнутри», что погружает читателя в атмосферу событий и позволяет увидеть их ранее неизвестные аспекты.