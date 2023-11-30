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Ребенок из Ингушетии побил мировой рекорд по приседаниям

В Ингушетии 10-летний мальчик сделал 7743 приседания и побил мировой рекорд

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Правительство Республики Ингушетия/VK

В Ингушетии 10-летний Абдул-Рахман Гетагазов установил мировой рекорд по приседаниям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

За четыре часа ребенок выполнил приседания 7743 раза. В пресс-службе уточнили, что для фиксации рекорда в республику приехали специалисты и эксперты: они учитывали не только количество сделанных упражнений, но и технику исполнения.

Мальчик занимается спортом с раннего детства. В семь лет он увлекся приседаниями и стал делать их на время. На отработку техники и выносливости у спортсмена ушло три года.

Ранее 11-летний мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд по стоянию в «планке».

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