Ребенок из Ингушетии побил мировой рекорд по приседаниям

В Ингушетии 10-летний Абдул-Рахман Гетагазов установил мировой рекорд по приседаниям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

За четыре часа ребенок выполнил приседания 7743 раза. В пресс-службе уточнили, что для фиксации рекорда в республику приехали специалисты и эксперты: они учитывали не только количество сделанных упражнений, но и технику исполнения.

Мальчик занимается спортом с раннего детства. В семь лет он увлекся приседаниями и стал делать их на время. На отработку техники и выносливости у спортсмена ушло три года.

Ранее 11-летний мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд по стоянию в «планке».