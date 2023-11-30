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Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла

МЧС: площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове выросла до 1,5 тыс. кв. метров

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ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла с 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. метров», — заявили в ведомстве.

До этого ГУМЧС России по Ростовской области сообщало, что в Ростове-на-Дону на рынке «Темерник» загорелись торговые павильоны. Тогда площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

30 ноября также сообщалось, что в поселке Шахты Челябинской области произошел пожар в двухэтажном коттедже. По предварительной информации, причиной возгорания стала детская шалость — с зажигалкой играл девятилетний мальчик. Пострадавших нет, обстоятельства возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Сообщалось также о пожаре в хостеле в Алма-Ате.

До этого в Алма-Ате загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на шахту лифта, затем — на электрические кабели. В панике жители дома выбрасывали из окон своих детей, после чего прыгали сами. «Газета.Ru» рассказала, как жильцы спасались из огненной ловушки и что делали пожарные.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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