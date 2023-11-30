Названы самые дешевые направления путешествий на Новый год для россиян

Индия, Бахрейн и Абхазия стали самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Яндекс Путешествий».

По данным сервиса, средняя цена за ночь в индийском отеле составит 5,4 тыс. рублей, в Бахрейне — 5,5 тыс. рублей, а в Абхазии — 5,8 тыс. рублей. В пятерку лидеров также попали Казахстан (7,1 тыс. рублей) и Лаос (7,6 тыс. рублей).

В числе регионов России самыми доступными по проживанию стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя цена отеля составит 3 тыс. рублей, Республика Коми (3,3 тыс. рублей), Республика Калмыкия (4 тыс. рублей), Оренбургская область (4,1 тыс. рублей) и Республика Марий Эл (4,4 тыс. рублей).

До этого аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру сообщали, что Ессентуки, Воронеж и Пятигорск возглавили рейтинг недорогих городов для поездок на ноябрьские праздники. Стоимость посуточной аренды на праздники здесь не превышала 2,3 тыс. руб. за сутки.

Лидером по количеству бронирований у россиян на ноябрьские каникулы стал Санкт-Петербург. Также в топ-5 городов вошли Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. Средняя ставка на посуточную аренду на праздники в целом по России составляет 3 733 рубля за сутки. По сравнению с прошлогодними праздниками цены выросла на 15%.

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