Задержан устроивший теракт на железной дороге россиянин

В столичном аэропорту Внуково задержали диверсанта, устроившего теракт на железной дороге в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации агентства, 35-летний житель Рязани сознался в совершении преступлений по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». Сейчас ему грозит до 32 лет колонии.

Мужчина утверждает, что действовал из идеологических соображений.

До этого Федеральная служба безопасности России сообщала, что в Крыму задержали агента Украины, он по заданию спецслужб этой страны собирал информацию о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией.

Мужчина проживал в Крыму. Он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал сведения о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. В его отношении возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.