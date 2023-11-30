Умер сенатор от правительства Нижегородской области Лебедев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram-канале о смерти сенатора от правительства региона Владимира Лебедева.

«Сенатор от Правительства Нижегородской области — Владимир Альбертович Лебедев умер. <..> Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним - шок… ужасная трагедия», — написал губернатор.

Лебедев скончался в возрасте 60 лет. Как указал Никитин, в регионе сенатор работал на руководящих должностях в компаниях «Нижновэнерго» и «Лукойл», а также был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем федерального министра природных ресурсов и руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

«Выражаю соболезнования родным, близким, сыновьям Андрею и Ивану, супруге Наталии Викторовне и всем, кто знал Владимира Альбертовича, Володю…», — написал губернатор.

До этого стало известно о смерти академика РАН Михаила Марова, который был одним из ученых, стоявших у истоков отечественной космонавтики. Маров участвовал в работе программ, благодаря которым СССР отправлял аппараты на Луну, Венеру и Марс. Ученому было 90 лет.

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