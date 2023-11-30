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Вирусолог высказался о распространении новой инфекции в Китае

Вирусолог Альтштейн оценил данные о появлении неизвестной инфекции в Китае

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Aly Song/Reuters

Беспокойство по поводу возможного появления нового вируса в Китае бессмысленно, пока его не выявили четкими вирусологическими методами. На это в комментарии для RT указал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Таким образом эксперт прокомментировал данные, согласно которым на территории КНР зафиксирован рост респираторных заболеваний среди детей. Однако, как отметил специалист, речь может идти об уже известных науке инфекциях.

«Это те вирусы, которые уже известны, включая коронавирус, вирус гриппа, аденовирусы. Это вполне достаточное объяснение того, что там происходит», — уточнил Альтштейн.

Он добавил, что людям пока не стоит ожидать распространения новой инфекции. Как сказал эксперт, к текущему моменту специалисты не получали информацию о выявлении очередного возбудителя болезней четкими вирусологическими методами.

Кроме того, об отсутствии соответствующих сведений рассказал профессор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова и доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, сейчас обсуждать по этому поводу нечего.

23 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у китайских властей дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии, которая распространяется среди несовершеннолетних. В частности, Пекин призвали раскрыть результаты лабораторных исследований и данные о нагрузке на систему здравоохранения страны.

Ранее в Израиле выявили высоко патогенный подвид птичьего гриппа.

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