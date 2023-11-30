Националиста Демушкина задержали в Тбилиси

Националист Дмитрий Демушкин сообщил в Telegram-канале, что его задержали в аэропорту Тбилиси.

По словам Демушкина, его задержали сразу при сходе с самолета.

«Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по русски объяснять причину задержания отказываются», — сказано в сообщении активиста.

Он также добавил, что Грузия не гостеприимная страна.

Дмитрий Демушкин известен в качестве одного из организаторов «Русского марша». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме. Освободился досрочно из-за частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ.

В 2022 году в отношении националиста были зарегистрированы два административных протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил России).

8 ноября 2022 года Демушкин сообщил в своем Telegram-канале, что полиция провела обыск в его квартире. Позднее журналистка и правозащитница Ева Меркачева заявляла, что бывшего организатора «Русских маршей» отпустили после беседы с сотрудниками ФСБ и обыска.

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