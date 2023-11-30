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«Жмется к девочкам»: россиянка пожаловалась на домогательства в маршрутке мужчины в маске

Жительница Челябинска о домогательствах мужчины в маске в маршрутках

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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

Жительница Челябинска пожаловалась на мужчину, который регулярно домогается женщин в маршрутках. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Он жмется к девочкам, чтобы их потрогать и всегда в медицинской маске, чтобы его не узнали», — рассказала челябинка.

По словам женщины, мужчина ездит по утрам в маршрутках №№ 128 и 125, которые переполнены. Челябинка утверждает, что злоумышленник прижимается к пассажиркам и трогает их за разные места.

Женщина отметила, что сама несколько раз становилась жертвой его домогательств. И сейчас ищет других пассажирок, которые пострадали от действий мужчины, чтобы написать заявление в полицию.

Ранее в Ленобласти водитель автобуса приставал к школьнице.

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