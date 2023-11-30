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Депутат Казакова поддержала решение о признании движения ЛГБТ экстремистским

Депутат Казакова: дети не должны быть подвержены влиянию организаций ЛГБТ

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Решение Верховного суда России, признавшего движение ЛГБТ экстремистским и запретившем его деятельность на территории страны — абсолютно понятное и логичное, заявила в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Парламентарий подчеркнула, что организациям, деятельность которых направлена на разрушение базовых традиционных российских ценностей — семьи, любви, вопросов, связанных с воспитанием детей, — не место в общественной жизни страны.

«Наши дети не живут в вакууме, они получают много информации и не должны быть подвержены влиянию организаций, которые своей деятельностью разрушают то, что для нас ценно, что укрепляет наш народ. А если такие организации существуют на территории страны, то, безусловно, подрастающее поколение не может этого не замечать и не попадать в поле их действия», — считает Ольга Казакова.

Председатель думского комитета по просвещению констатирует, что деятельность экстремистских организаций зачастую направлена детей, поскольку воздействовать на них психологически проще, чем на взрослых.

«Защита материнства, детства, семьи как союза мужчины и женщины в ее классическом понимании — определенная Конституцией РФ и указами президента государственная задача», — отметила депутат.

Казакова указала, что запрет движения ЛГБТ касается не «личных вопросов», а общественных занятий и общественной активности.

«Никто не лезет в личную жизнь людей. Права конкретных людей не нарушаются. Речь идет про общественные вопросы, про защиту традиционных ценностей от негативного влияния организаций, пропагандирующих ЛГБТ», — сказала депутат.

30 ноября Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее Минюст РФ обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ. Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

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