В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдет «Всероссийский день хоккея»

Легендарные российские хоккеисты, руководители и игроки хоккейного клуба ЦСКА 1 декабря примут участие во «Всероссийском дне хоккея» в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В торжественном открытии примут участие Сергей Федоров, Борис Михайлов и Павел Буре.

Отмечается, что представители ЦСКА и именитые гости проведут для фанатов автограф-сессии. Кроме того, состоятся демонстрация хоккейной формы разных лет, показ фильма «ЦСКА. Начало» и лекция по истории клуба.

Как напомнили в «Роснефти», на протяжении 12 лет компания является владельцем ХК ЦСКА. В декабре этого года ЦСКА, как и весь отечественный хоккей, отмечает свое 77-летие. В честь этой даты «Роснефть» в своем павильоне на выставке «Россия» с 28 ноября по 3 декабря проведет «Неделю хоккея». Посетители экспозиции смогут своими глазами увидеть главный хоккейный трофей России – Кубок Гагарина, обладателем которого является ХК ЦСКА.

Находясь во владении «Роснефти», команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, в составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули стране золото Олимпийских игр.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.