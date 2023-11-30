В Киргизии приказали упразднить все интим-салоны

Вице-премьер и глава госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приказал к 1 декабря закрыть в стране все заведения, предоставляющие услуги интимного характера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ташиев отметил необходимость контроля за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера», — заявили в пресс-службе госкомитета.

Он подчеркнул, что соответствующие службы получили указания о необходимости к 1 декабря текущего года прекратить работу таких заведений в стране.

До этого сообщалось, что в Рубцовске в Алтайском крае молодой человек решил воспользоваться услугами проститутки и потерял более миллиона рублей. В общей сложности желавший встречи с красивой девушкой житель Алтайского края пять раз переводил предоплату на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Ранее мужчина занял у жены и отца деньги на проституток и отдал их мошенникам.