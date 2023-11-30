Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киргизии приказали упразднить все интим-салоны

Вице-премьер Киргизии приказал упразднить в стране все интим-салоны

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Вице-премьер и глава госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приказал к 1 декабря закрыть в стране все заведения, предоставляющие услуги интимного характера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ташиев отметил необходимость контроля за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера», — заявили в пресс-службе госкомитета.

Он подчеркнул, что соответствующие службы получили указания о необходимости к 1 декабря текущего года прекратить работу таких заведений в стране.

До этого сообщалось, что в Рубцовске в Алтайском крае молодой человек решил воспользоваться услугами проститутки и потерял более миллиона рублей. В общей сложности желавший встречи с красивой девушкой житель Алтайского края пять раз переводил предоплату на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Ранее мужчина занял у жены и отца деньги на проституток и отдал их мошенникам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий