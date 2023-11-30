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Трофей «Игр Будущего» отправился на Байконур

Аделина Сотникова представила трофей «Игр Будущего» на Байконуре

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«Игры Будущего»

Фигуристка Аделина Сотникова и прыгун в воду Илья Захаров представили трофей «Игр Будущего» на космодроме Байконур, откуда первого декабря его отправят на МКС, сообщает пресс-служба турнира.

«Мне нравятся новые форматы, я поддерживаю любое развитие спорта, поэтому мне будет интересно посмотреть «Игры Будущего». В их основе лежит хорошая идея - совместить компьютерный и обычный спорт в общие дисциплины. Это поможет создать более универсальных спортсменов», — рассказала Сотникова.

В России трофей посетил 8 городов, последним из которых стал Саратов.

Во всех городах местные жители могли сфотографироваться с трофеем, посмотреть соревнования по различным фиджитал-дисциплинам и взять автограф у знаменитых спортсменов, блогеров и киберспортсменов.

Путь трофея «Игр Будущего» на Байконур стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования «100 дней до Игр Будущего».

За две недели кортеж с главным призом турнира преодолел более 5 тыс. километров. Трофей «Игр Будущего» путешествует в легендарной «Буханке», которая доставит его на Байконур. Там 1 декабря пройдет запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» с трофеем на МКС. Из космоса главный приз международного турнира вернется в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на «Играх Будущего».

«Игры Будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом форматах. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине.

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