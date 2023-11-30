В Москве арестовали мужчину с фамилией Харламов за связи с иностранцами

Россиянина по фамилии Харламов, подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством или зарубежной организацией, отправили в следственный изолятор (СИЗО). Решение об аресте было принято в ходе заседания в Мещанском суде Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Согласно данным агентства, мужчину намерены привлечь к ответственности за взаимодействие с представителем другой страны или иностранной структуры на конфиденциальной основе. При этом, по версии следствия, гражданин помогал зарубежному государству осуществлять деятельность, направленную против безопасности России.

«Харламову А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметил источник.

Тем не менее он отказался уточнить фабулу уголовного дела. На данный момент известно лишь, что в рамках соответствующих обвинений мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как указано в материале, в середине ноября суд по аналогичной причине арестовал российского гражданина Александра Григорьева. Однако обстоятельства дела в настоящее время также не раскрываются.

Ранее в Москве избрали меру пресечения для мужчины, планировавшего теракт в российской столице.