Политолог заявил о несоблюдении Европой собственных принципов международного наблюдения

Институт общественного наблюдения на выборах – необходимое условие для формирования доверия к результатам выборов. Об этом заявил руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

По его словам, международное наблюдение за выборами должно быть основано на принципах невмешательства во внутренние политические процессы, беспристрастности и политической неангажированности, как прописано в документе Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ, принятом 29 июня 1990 года. Он отметил, что часто этот принцип нарушается определенными наблюдательскими структурами.

Рассуждая о мировой практике формирования системы наблюдения, Политолог объяснил, что система наблюдения формируется из международного наблюдения, национальное партийного наблюдения и национального общественного (непартийное) наблюдения. По его мнению, Россия является одной из немногих стран мира, которая создала эффективно действующую систему наблюдения, включающую все три элемента.

При этом Шаповалов подчеркнул, что международное наблюдение не может быть основным инструментом контроля за выборами. По его словам, эту функцию должно выполнять национальное наблюдение. Эксперт считает, что ключевая задача международных наблюдателей заключается в анализе различных электоральных практик, а также в их соотношении и определении сильных и слабых сторон, – «но это не внешний аудит».

Негласными принципами функционирования института международных наблюдателей Шаповалов выделил невмешательство во внутренние политические процессы, беспристрастность и политическую неангажированность. По его мнению, зачастую эти принципы нарушаются такими европейскими структурами, как БДИПЧ ОБСЕ, которые изначально формируют предвзятую позицию критики избирательной системы России и ряда других стран.

Он считает, что такая политика «двойных стандартов» используется не только в отношении России, но и ряда других стран Восточной Европы.

Как отмечает эксперт, в БДИПЧ ОБСЕ распространена практика, когда в странах Западной Европы грубые нарушения норм и принципов демократического избирательного процесса даже не фиксировались, тогда как к остальным выдвигался ряд «стандартных претензий».