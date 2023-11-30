За пропавшую в Калужской области школьницу попросили выкуп в 1,5 млн руб

За восьмилетнюю девочку, пропавшую в городе Козельск Калужской области, попросили выкуп в размере 1,5 миллиона. Об этом «Газете.Ru» сообщила подруга матери Елена. По ее словам, мать готова была заплатить необходимую сумму, но похитители больше не вышли на связь. Женщина рассказала, что в похищении девочки подозревают родственников ее отца.

«Прислали СМС один раз и все. Полтора миллиона просят, это вполне реальная сумма, и ее вполне реально найти. Мы бы отдали этот выкуп, если бы они связались, мы бы нашли в течение суток эти деньги. У друзей предположение, что это были близкие родственники отца ребенка или его любовница. Вчера у него был суд, его посадили, и ребенок пропадает. Тут больше никаких предположений нет. Отца как раз Ирина и посадила за снятие денег. Он украл телефон у ребенка, угнал машину и снял с карты ребенка денежные средства. Они были в гражданском браке. Он абьюзер: бил Ирину, угрожал ребенку. Ирина вставала на ноги, она покупала себе квартиру, дом, содержала ребенка. А он приезжал и начинал лупить, собирал все, и в конце концов терпение кончилось», — сказала она.

Елена добавила, что в последний раз девочку видели, когда она каталась на горке. Сейчас, по ее словам, школьницу ищет весь Козельск.

«В последний раз ребенка видели на улице Юбилейной, она каталась на горке. Ее автобус школьный высадил возле школы №3, дорога проходит мимо этой горки, идти до дома километра полтора. Почему они не довезли ребенка до дома, это вопрос к нашей администрации. У нас вопрос только, чтобы ребенок нашелся живой. Мы молимся о том, чтобы ребенок был жив. Пол Козельска ищет. У меня даже внуки участвуют. Вообще посторонние люди, с которыми мы не знакомы, спрашивают, просят водителей: «у кого есть видеорегистратор, кто проезжал в это время по дороге, может, кто-то что-то видел». Тут даже не пол Козельска, весь Козельск участвует», — пояснила она.

Восьмилетняя девочка из города Козельск пропала 29 ноября. Как сообщили в управлении СК РФ по региону, девочка пошла в школу и не вернулась домой. В день пропажи на ней была золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги. Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестные написали родителям ребенка, что девочка находится у них, и потребовали за нее выкуп 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. На данный момент следователи по особо важным делам и криминалисты проводят следственные действия, которые помогут выяснить обстоятельства пропажи. Помимо правоохранителей девочку ищут волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

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