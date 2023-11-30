Врач рассказал, какая доза алкоголя нанесет ущерб здоровью

Любая доза алкоголя, в том числе, в замороженных десертах, может нанести ущерб организму человека. Об этом в беседе с RT рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что разрушенные алкоголем нейроны головного мозга восстановить уже нельзя.

«Еще проблема в том, что если алкоголь употребляет беременная женщина, то ребенок рождается с алкогольной энцефалопатией. Это состояние невозможно преодолеть. Это на всю жизнь», — предупредил Болибок.

В этом случае патология деятельности головного мозга будет сопровождать человека на протяжении всей жизни, предупредил он. По его словам, если продукт, содержащий алкоголь, вызывает состояние опьянения, тогда человек рискует столкнуться с зависимостью. Поэтому и мороженое с алкоголем может привести к проблемам.

28 ноября Министерство финансов России подготовило проект распоряжения, который ограничит предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных десертах, смесях для их приготовления до 1,2% по аналогии с напитками брожения и квасами. Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, что аналогично слабоалкогольным напиткам. При этом, в отличие от напитков, распространение мороженого с добавлением алкоголя не ограничено и свободно продается «в парках и вблизи детских учреждений».

Ранее врачи рассказали, как быстро восстановиться после употребления алкоголя.