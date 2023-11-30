Тюменец выстрелил мужчине в глаз из-за места на парковке при своих детях

В Тюмени горожанин при собственных детях выстрелил в глаз мужчине из-за парковочного места. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пострадавшего в результате инцидента.

По информации издания, инцидент произошел 30 июня. Двое мужчин, один из которых был с детьми, начали конфликтовать из-за парковочного места.

«Хотел развернуться, использовав для этого парковочное место для инвалидов как «карман», но прямо передо мной туда резко завернула другая машина, из которой выбежал мужчина начал агрессивно себя вести и что-то кричать в мой адрес», — рассказал собеседник URA.RU.

После этого кричавший мужчина подошел и выстрелил в глаз собеседнику издания из травматического пистолета на глазах своих несовершеннолетних детей. В результате пострадавший частично лишился зрения.

Собеседник URA.RU обратился в полицию. По его словам, за пять месяцев расследование уголовного дела «не сдвинулось с места». Сейчас стрелок находится под подпиской о невыезде.

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