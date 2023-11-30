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На Алтае откроют курорт Сбера «Манжерок»

Сбер организует праздник в честь открытия курорта «Манжерок» на Алтае

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Пресс-служба курорта «Манжерок»

В республике Алтай в субботу, 2 декабря, пройдет открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок», сообщает пресс-служба банка.

Гостей ждут спортивные соревнования на склоне, городской праздник и ярмарка. Также будет проведен знаменитый алтайский обряд Обоо таш: у духа, хозяина горы, будут просить благосклонности во всех делах и делать ему подношения.

Также вечером пройдет шоу-программа и выступление танцевальных коллективов. Завершит мероприятие концерт Олега Газманова, шоу дронов и праздничный салют.

Официальная церемония открытия курорта состоится в 18:30.

Ранее отель курорта «Манжерок» признали лучшим по версии премии «Горы России».

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