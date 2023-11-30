В Нижнем Новгороде могут запретить аборты в частных клиниках

В Нижнем Новгороде депутаты законодательного собрания единогласно и без обсуждений поддержали инициативу губернатора региона Глеба Никитина о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, проект поправок в федеральное законодательство будет направлен в Госдуму РФ. В случае его принятия аборты смогут проводить только государственные клиники.

Кроме того, областное законодательное собрание приняло новый региональный закон о профилактике абортов, который предполагает «склонение к абортам» и административное наказание за него.

Согласно инициативе, аборт будет возможен только после того, как беременной женщине покажут сердцебиение плода на УЗИ. С ней также проведут консультации психолог и, возможно, юрист, соцработник и священнослужитель.

До этого заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила о проработке на федеральном уровне региональных инициатив по ограничению абортов.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.