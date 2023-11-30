Экономисты оценили планы снова ввести запрет на экспорт российского топлива

В России нет необходимости вновь вводить запрет на экспорт топлива, уверен руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов. Сообщения об этом он назвал попыткой пиара, заверив, что ситуация на топливном рынке страны стабилизировалась.

«На сегодняшний день это вряд ли требуется. Мне кажется, что это просто попытка на достаточно популярной в СМИ теме набить себе цитируемость, не более того», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

При запрете экспорта внутренний рынок затоваривается, что снижает стоимость топлива. Однако сегодня никаких причин для введения подобных ограничений, по его мнению, нет.

«Цены очень приемлемые, и на АИ-92, и на АИ-95», — заключил Баженов.

Напомним, депутат Игорь Ананских заявил, что на фоне роста цен на дизель на внутреннем рынке Госдума рассматривает возможность повторного введения запрета на экспорт топлива для российских производителей, который был отменен 20 ноября.

В Минэнерго ранее сообщили, что рост цен на топливо до конца 2023 года не превысит инфляцию.