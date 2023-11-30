Москвичей старшего поколения пригласили на конкурс «Нарисуй свою зиму»

В центрах московского долголетия стартовал конкурс «Нарисуй свою зиму» среди горожан старшего поколения, сообщается на сайте mos.ru.

Сегодня в столице открыто 106 центров московского долголетия, в каждом из которых есть творческие мастерские с мольбертами, холстами и красками.

««Посетители центров московского долголетия по-настоящему творческие люди. Многие из них являются профессиональными художниками и передают свой огромный опыт и навыки тем, кто всегда хотел научиться рисовать красивые пейзажи, портреты и натюрморты. В центрах действует около 100 различных художественных клубов, где можно научиться рисовать в разных техниках, в том числе и с нуля», — рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Художественные клубы центров московского долголетия могут посещать как те, кто уже умеет рисовать, так и горожане, которые только хотят освоить живопись.

Присоединиться к конкурсу можно в любом из центров Юго-Западного административного округа. Финал состоится 7 декабря в центре московского долголетия «Академический».