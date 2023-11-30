Россиянин отпраздновал день рождения в реанимации из-за отравления мухоморами

В Петербурге мужчина попал в больницу после того, как попробовал мухоморы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города 30 ноября. Скорая помощь госпитализировала мужчину из дома на улице Бабушкина с тяжелым отравлением. Пациента сразу же направили в реанимацию.

По предварительной информации, пострадавший отравился мухоморами. В день госпитализации россиянину исполнилось 37 лет.

Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны. О том, были ли привлечены к ситуации правоохранительные органы, также не сообщается.

Ранее в Москве гражданка Белоруссии отравилась мухоморами.