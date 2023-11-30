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Военкор Лисицин отметил эффективность Гвардейской казачьей лисичанской бригады на фронте

Военкор Лисицин: казаки успешно справляются с БПЛА

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Телеграм-канал Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени Михаила Платова успешно справляется с беспилотниками противника на северском направлении, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Тelegram-канале.

Военкор продемонстрировал материал газеты The New York Times, в котором говорится, что комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии заставляют дроны противника «слепнуть», т.е. терять способность к навигации и серьезно затрудняют работу ракет и систем GPS-наведения, БПЛА и радиосвязи.

Лисицын отметил, что российские казаки успешно используют такие РЭБ-комплексы.

«Это особенно заметно на примере тяжелых БПЛА типа «Баба Яга», оснащенных системой навигации Starlink и способных переносить до 6 осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км», — пояснил автор поста.

Также он подчеркнул, что казаки эффективно борются с разведывательными БПЛА крылатого типа «Фурия», которые враг маскирует под птиц. Эти беспилотники способны преодолевать расстояние от 15 до 90 км, оснащены тепловизионными камерами до 260 крат.

«Уничтожая БПЛА, казаки могут с наименьшими потерями активно продвигаться вперед», — констатировал военкор.

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