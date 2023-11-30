Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу российского ученого

В Ярославле 30 ноября начнется рассмотрение ходатайства о помещении в психбольницу члена-корреспондента РАН, ученого Сергея Абрамова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Ярославского областного суда.

Отмечается, что заседание пройдет в закрытом режиме в Ленинском районном суде Ярославля. Абрамова обвиняют в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса России).

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным интернет-издания T-invariant, силовики пришли с обыском к Абрамову 10 апреля 2023 года. После этого ученый более суток провел в СИЗО и в итоге был помещен под домашний арест.

Согласно информации газеты «Коммерсантъ», российского ученого обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Сергей Абрамов является доктором физико-математических наук, специалистом в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 годы возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, а затем был его главным научным сотрудником.

Ранее омбудсмен представила доклад о защите прав людей с психическими расстройствами.