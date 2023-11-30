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Петербургского адвоката заподозрили в попытке завладения чужой квартирой

В Петербурге поймали адвоката, пытавшегося завладеть квартирой преступным путем

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержали юриста, подозреваемого в мошенничестве с чужой квартирой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным следствия, 31-летний член адвокатской палаты Петербурга попытался завладеть квартирой на Наличной улице. Вместе с неустановленными лицами с июня 2022-го по июнь этого года адвокат занимался оформлением подложных договоров займа на общую сумму 2,5 млн рублей.

Собственник недвижимости подписал предложенные юристом документы, которые затем были переданы в Василеостровский районный суд. Там на имущество должны были наложить арест, однако довести «сделку» до конца не удалось.

Уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении адвоката возбудили 20 ноября. 29 ноября фигуранта задержали в квартире на улице Чекистов, а затем отправили в изолятор временного содержания. Из квартиры задержанного были изъяты ноутбук, три мобильных телефона, планшет и документы.

Сейчас правоохранители работают над установлением соучастников преступления и выявлением иных эпизодов дела.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.

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