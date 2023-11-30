Под Тверью осужденные из колонии-поселения спасли рыбаков, провалившихся под лед

В Ржеве осужденные из колонии-поселения спасли рыбаков, провалившихся под лед. Об этом пишет пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

25 ноября мужчины работали на хоздворе около озера Хьюзовского. В это же время на тонкий лед водоема вышли двое любителей зимнего лова. Рыбаки успели лишь на несколько метров отойти от берега, как оказались в ледяной воде и стали кричать.

Их услышали осужденные участка колонии-поселения ИК-7. При помощи подручных средств они спасли утопающих и передали их прибывшим спасателям.

29 ноября мужчин официально поблагодарили за грамотные и решительные действия при спасении людей на водном объекте.

Ранее спортсмен-морж спас тонущую в ледяной воде собаку во время пробежки с друзьями.