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В Кремле отреагировали на соглашение Армении и Великобритании о военном сотрудничестве

Песков: Армения суверенная страна и развивает отношения с кем считает нужным

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Алексей Никольский/РИА Новости

Армения союзник России, и РФ будет продолжать развивать с ней отношения. Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос о военном сотрудничестве Армении и Великобритании.

«Армения — суверенная страна, которая развивает отношения с теми государствами, которые считает целесообразным. У нас свои отношения. Армения дружественная страна, это наш союзник, мы будем продолжать развитие наших отношений», — отметил Песков.

До этого Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам двусторонних стратегических консультаций в Лондоне.

В сообщении отметили, что руководитель управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян представил британским коллегам проект «Перекресток мира». В совещании участвовал также посол республики в Великобритании Варужан Нерсесян. В ходе консультаций обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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