В Кремле прокомментировали начавшийся судебный процесс по делу о запрете ЛГБТ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли власти за судебным процессом о признании сообщества ЛГБТ в России экстремистским. По его словам, в Кремле не следят за заседанием.

Тем временем рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика. В суде пояснили, что в заседании участвует только представитель Минюста. Также дело маркировано грифом «секретно», поэтому все проходит в закрытом режиме и журналистов пустят только на оглашение решения, отметил источник.

17 ноября министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России.

До этого вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Даванков отметил, что после принятия в декабре прошлого года закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России граждане чаще стали жаловаться полиции и Роскомнадзору на пропаганду ЛГБТ, в том числе на изображения с радугой: на логотипах, продуктах или произведениях искусства.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».