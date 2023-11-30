Названа причина утечки хлора на волгоградской станции водоочистки

Жители Волгограда сообщили региональному порталу V1 об утечке хлора на очистных сооружениях в Тракторозаводском районе. По их словам, запах в округе стоял очень сильный, а утечка составила около тонны.

Как позднее объяснили в администрации Волгограда, утечка произошла из-за неисправности запорной арматуры на складе хранения химикатов. Чиновники подчеркнули, что экстренные службы уже устранили неисправность и сейчас выясняют все детали случившегося.

«Угроза для персонала предприятия и для жителей Тракторозаводского района отсутствует. Оперативно проведенные замеры показывают, что ПДК по вредным веществам за территорией предприятия не превышены», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

До этого сообщалось о происшествии в Ангарске, где произошел выброс ядовитых паров хлора.

Ранее в Саратове дети попали в больницу с отравлением парами хлора.