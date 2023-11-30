Московские спасатели освободили кота, застрявшего в стене дома

Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в стене дома по ул. Мусы Джалиля в районе Зябликово на юго-востоке Москвы. В западне животное просидел пять дней, его жалобное мяуканье услышали жители дома, сообщает телеканал «360».

Операция по спасению кота длилась с ночи – первый раз сотрудники МЧС, выехавшие на вызов, не смогли подобраться к животному, так как на проведение работ требовалось разрешение управляющей компании.

Сегодня утром спасатели вернулись. Чтобы понять, где именно находится кот, им пришлось резать с петель двери в подвал, проделать в стене небольшое отверстие и пробраться к животному с заранее приготовленной переноской. Напуганный кот сначала проявил агрессию, но позже успокоился.

После освобождения животное повезли в ветклинику на обследование. Что ждет его в будущем, пока неизвестно, однако один из жильцов планировал забрать его к себе.

Ранее сообщалось, что кота, который четыре дня просидел в машине в Москве без еды и воды, забрал к себе в семью один из сотрудников органов прокуратуры.