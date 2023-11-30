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Туристский маршрут «Санкт‑Петербург. Новая география» получил статус национального

В Северной столице появился новый национальный туристический маршрут

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На заседании экспертного совета при Минэкономразвития РФ новый туристический маршрут «Санкт‑Петербург. Новая география» получил статус национального.
Рабочая группа экспертного совета оценила уровень подготовки презентации Северной столицы, отметив, что защиту маршрута можно считать образцово-показательной.
По словам председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, новый национальный маршрут может стать основой для дальнейшего развития туротрасли города, в том числе, с точки зрения развития устойчивого туризма.

«Проект «Новая туристская география» показывает наш город во всем его разнообразии. Это и наполненные креативом общественные пространства, и яркие события, и необычные музеи, и авторские экскурсии, и гастрономические впечатления, и смотровые площадки», – подчеркнул Сергей Корнеев.

Он добавил, что благодаря работе петербургских туроператоров современные объекты и маршруты становятся все более востребованными у молодежи, семейных туристов и организованных групп.

Круглогодичный маршрут разработан специалистами индустрии гостеприимства Северной столицы при поддержке Городского туристско-информационного бюро в принципиально новом формате.

Ставка сделана не на классический Петербург с его всемирно известными достопримечательностями, а на новые районы и недавно появившиеся точки притяжения.

Маршрут включает посещение общественного пространства «Севкабель Порт», музея современного искусства «Эрарта», реставрационно-хранительского центра «Старая деревня», музейно-исторического парка «Остров фортов», Музея военно-морской славы, Елагиноостровского дворцово-паркового ансамбля и других объектов.

Кроме того, гостям предлагается автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж» с просмотром VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и арт-медиация в главном штабе Эрмитажа.

Маршрут «Санкт‑Петербург. Новая география» стал вторым национальным маршрутом в Северной столице. Первым этот статус получил маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

Оба маршрута будут представлены с 19 декабря по 8 января в рамках гостеприимного сезона экспозиции Петербурга на ВДНХ в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия».

Добавим, что в Санкт-Петербурге уже есть еще один национальный туристический маршрут. Такой статус в июле 2023 года получил тур «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

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