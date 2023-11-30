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Россиянин поймал восьмилетнего ребенка после школы и изнасиловал в лесу

В Каменске-Уральском рецидивист изнасиловал восьмилетнюю девочку в лесу

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Pexels

В Свердловской области задержали пьяного мужчину за надругательство над восьмилетней девочкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Каменск-Уральском. Ребенок возвращался домой из школы. По версии правоохранителей, в этот момент шедший навстречу мужчина напал на нее и затащил в лес, где изнасиловал.

Позже россиянина напугал проезжавший мимо полицейский автомобиль. Он оттолкнул пострадавшую и хотел сбежать, но правоохранители поймали мужчину.

Как сообщает Uralweb.ru со ссылкой на ГУ МВД региона, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим пять раз за кражи и трижды за хищение автотранспорта. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Магадане пьяный мужчина изнасиловал знакомую, угрожая ей ножницами.

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