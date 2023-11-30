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Крымский подросток угнал у матери машину, чтобы впечатлить девушку

В Крыму подросток угнал машину матери, чтобы впечатлить девушку

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Depositphotos

В Крыму 17-летний подросток угнал у матери машину, чтобы впечатлить девушку. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на волне».

По информации Telegram-канала, в полицию с сообщением о пропаже автомобиля Volkswagen обратилась женщина, которая сразу поделилась предположением о личности угонщика. Она сказала, что похитить машину мог ее сын.

В скором времени автомобиль заметили на улице — полицейские попытались его остановить. За рулем действительно оказался сын пострадавшей женщины. Водительских прав у молодого человека нет.

Подросток попытался скрыться и спровоцировал погоню. Полицейским не удалось его остановить даже при помощи предупредительного выстрела в воздух, но позже юноша не справился с управлением и выехал на обочину.

После этого юноша вместе с девушкой, которую он катал на угнанной машине, вышли из автомобиля и попытались скрыться, но их поймали и задержали. Сообщается, что подросток стоит на учете в ПДН и ранее неоднократно попадался на глаза полицейским.

Ранее угонщик разбил о дерево автомобиль, пытаясь скрыться от ГИБДД.

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