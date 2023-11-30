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В российском регионе завели дело после оскорблений участника СВО

В Пскове завели два дела после оскорблений ветерана СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

На оскорбивших ветерана военной спецоперации жителей Пскова завели два дела. Об этом сообщили на сайте МВД.

По данным ведомства, поводом для конфликта стало парковочное место. 22-летний кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский — участник СВО, который был ранен и потерял ногу на поле боя. Ему полагалось парковочное место «для инвалидов», однако его занимала машина его соседей. На его просьбы освободить место владельцы авто начали травить ветерана и писать оскорбления в социальных сетях.

В итоге сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району привлекли к ответственности хозяев автомобилей и отправили их транспортные средства на спецстоянку. Также полиция установила личности причастных к травле и завела на них дела по статьям «оскорбление» и «дискредитация ВС РФ».

До этого в Москве мужчина попал за решетку за оставленную на снегу антивоенную надпись. Москвич приехал в Парк Горького, чтобы покататься на коньках, но ледовый сезон на тот момент был еще закрыт. Тогда посетитель написал пальцем лозунг против военных действий на заснеженном турникете.

Ранее пьяная девушка устроила антивоенный протест на рейсе из Бангкока в Москву.

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