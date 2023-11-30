Украинца отправили в колонию за подготовку теракта в Херсоне

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца за подготовку теракта в Херсоне на 9 Мая прошло года. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинец приговорен к тюремному сроку по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). Согласно информации следствия, мужчина получил от главного управления разведки Минобороны Украины информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного.

9 мая прошлого года Запорожец взял с собой взрывчатку и направился месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, его задержали.

Вменяемая запорожцу статья касалась акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами Российской Федерации, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в Крыму задержали агента Украины за шпионаж за подразделениями Росгвардии.