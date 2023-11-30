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Врач перечислила способы, которые помогут быстро поднять давление

Врач Курбатова: соленые продукты помогут быстро поднять давление

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Низкое артериальное давление, или гипотония, может характеризоваться головокружением, слабостью, потерей сознания, иногда приступами рвоты, обмороком и недостатком воздуха. О том, какие способы помогут поднять давление в домашних условиях, Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, прежде всего эксперт советует съест что-то соленое или выпить стакан воды. Кроме того, стоит надеть компрессионные чулки, можно принять холодный душ. По словам Курбатовой, поднять давление также поможет чашка крепкого кофе.

Она добавила, что в случаях, когда низкое давление сопровождается неприятными симптомами, важно обратиться к врачу. Он установит причину недугов и назначит лечение.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская до этого говорила, что людям, у которых низкое артериальное давление, стоит отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект. Она пояснила, что при потере электролитов, помимо низкого давления, может также случиться нарушение сердечного ритма.

Ранее была названа лучшая замена лекарств от давления.

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