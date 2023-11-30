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В Петербурге подростка обвинили в совращении восьмилетней девочки

«78.ru»: в Петербурге подростка подозревают в совращении ребенка

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Pexels

На юге Петербурга задержали 16-летнего юношу по подозрению в растлении восьмилетней девочки. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Петербурга, она сообщила, что неизвестный предложил сфотографироваться ее восьмилетней дочери.

Злоумышленник завел школьницу в техническое помещение и совершил в отношении ребенка развратные действия. По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан 16-летний гражданин Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге неизвестный выпросил у 14-летней девочки номер телефона и поцеловал ее в шею.

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