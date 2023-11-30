Financial Times опубликовала топ-25 самых влиятельных женщин 2023 года

Британская газета Financial Times (FT) опубликовала свой список из 25 самых влиятельных женщин 2023 года. В него вошли американская актриса Марго Робби, певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает издание, этот специальный проект создавался в течение нескольких месяцев при консультациях с сотнями журналистов FT из десятков бюро, ее читателями и лидерами отрасли. Конечным результатом является список женщин, получивших престижные награды, но даже Нобелевские премии, Пулитцеровские премии, Грэмми и Кубки мира не могут полностью отразить многогранный характер их работы, подчеркивает Financial Times.

В нерейтинговый список попали супруга президента Украины Елена Зеленская, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) ООН Элизабет Марума Мрема, министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва, член швейцарского федерального совета Карин Келлер-Саттер.

В нем также есть южнокорейская музыкальная группа aespa, писатель Лола Шонеин, технический директор OpenAI Мира Мурати и другие женщины.

29 ноября издание Politico опубликовало традиционный список из 28 наиболее влиятельных людей в Европе.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».