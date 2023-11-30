На волгоградской станции водоочистки произошла утечка хлора

В Тракторозаводском районе Волгограда произошла утечка хлора на станции водоочистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

По информации агентства, на водоочистительных сооружениях 30 ноября зафиксировали неисправность запорной арматуры на складе с химическими реагентами. В результате произошла утечка хлора. За пределами предприятия вещество не обнаружили.

Сейчас водоочистительная станция функционирует в штатном режиме, рассказал собеседник агентства. Герметичность оборудования восстановили, угроза жителям отсутствует. На месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее в Кирово-Чепецке произошел выброс хлора.