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На волгоградской станции водоочистки произошла утечка хлора

В Волгограде на станции водоочистки произошла утечка хлора

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РИА «Новости»

В Тракторозаводском районе Волгограда произошла утечка хлора на станции водоочистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

По информации агентства, на водоочистительных сооружениях 30 ноября зафиксировали неисправность запорной арматуры на складе с химическими реагентами. В результате произошла утечка хлора. За пределами предприятия вещество не обнаружили.

Сейчас водоочистительная станция функционирует в штатном режиме, рассказал собеседник агентства. Герметичность оборудования восстановили, угроза жителям отсутствует. На месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее в Кирово-Чепецке произошел выброс хлора.

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