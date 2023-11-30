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Возле метро «Царицыно» закончили благоустройство территории

Ликсутов: возле метро «Царицыно» стало уютнее

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Дептранс Москвы

Около станции метро «Царицыно», на месте, где был раскопан котлован для строительства новых тоннелей Замоскворецкой линии, появился сквер с деревьями, лавочками и навесами, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем перспективный московский городской вокзал «Царицыно»: там появляется новая транспортная инфраструктура, осенью открылся обновленный Царицынский рынок, закончили благоустройство возле станции метро», — подчеркнул заммэра.

Также он напомнил о замене тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская».

«На перегоне заново построили 270 метров тоннелей с применением современных технологий. На станции метро отремонтировали подуличный переход и открыли дополнительный выход из южного вестибюля, который был закрыт почти 40 лет», — сказал Ликсутов.

Весной будет закончено обустройство двух спортивных площадок на территории, где завершили благоустройство: у жителей появятся новые места для активного отдыха.

Кроме того, в октябре после реконструкции открылся Царицынский рынок — теперь это один из самых современных городских рынков.

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