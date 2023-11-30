Под Краснодаром против гражданина Таджикистана возбудили дело за поджог отдела МВД

В Краснодарском крае мигранта подозревают в поджоге отделения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Апшеронске. По версии правоохранителей, гражданин Таджикистана зашел в здание полиции, облил растворителем архивные дела и поджег.

В результате пострадал один человек, приехавшие на место медики оказали ему необходимую помощь. Возгорание быстро потушили.

Как полагают правоохранители, целью мужчины была глава отдела миграции. На данный момент причины такого поступка выясняются.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если его вина будет доказана, фигурант может получить до 20 лет лишения свободы.

Ранее неизвестный сжег шкаф с архивными документами в Курганской области.