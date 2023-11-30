Семь человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме

Число пострадавших при нападении двух неизвестных с автоматами в Иерусалиме увеличилось до семи, стрелявшие ликвидированы. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи.

По их данным, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, им оказывается медицинская помощь на месте.

Еще пятеро были доставлены в больницу в тяжелом, среднетяжелом и легком состоянии.

По предварительным данным, люди были ранены в результате обстрела двумя палестинскими боевиками на автобусной остановке на улице Вейцмана недалеко от въезда в Иерусалим. Боевики были застрелены на месте силами безопасности.

30 ноября Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.