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Школьница боялась заболеть ОРВИ и выпила слишком много противовирусных препаратов

Shot: в Москве ребенка госпитализировали с отравлением противовирусным препаратом

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Unsplash

Московскую школьницу госпитализировали с острым отравлением противовирусным препаратом, девочка боялась заболеть ОРВИ и выпила слишком много лекарства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Скорую помощь пострадавшей вызвали родители, в больнице у 14-летней московской школьницы диагностировали отравление противовирусным препаратом, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Как рассказал отец девочки, дочь боялась заболеть ОРВИ и регулярно принимала лекарства для борьбы с вирусом, сколько именно таблеток выпила девочка, неизвестно. По факту отравления несовершеннолетней проводится проверка.

Ранее российская восьмиклассница попала в больницу после отравления таблетками.

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